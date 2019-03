NEWS MILAN – La vicenda Icardi è tutt’altro che chiara. L’Inter ha bisogno del suo ex capitano, perché i risultati e le energie nelle ultime settimane stanno cominciando a venir meno. Luciano Spalletti dal canto suo non vuole saperne più niente.

La questione è da tempo passata nelle mani di Beppe Marotta, il quale nei giorni scorsi ha avuto un colloquio ufficiale con Mauro Icardi e la moglie-agente Wanda Nara. Oggi nel pre-partita di Inter-Spal, il dirigente nerazzurro ai microfoni di Sky Sport ha parlato della possibilità di rivedere Icardi nel derby contro il Milan di domenica prossima: “Icardi titolare contro il Milan? Non lo so, è una domanda che esula dalle mie riflessioni. Se ragiono da uomo di calcio, dico che quest’assenza forzata non l’ha messo in condizione di essere pronto per il campo qualora rientrasse effettivamente in gruppo. Ma questo appartiene al tecnico, eventualmente”. Ricordiamo infine che oggi, a differenza di altre partite, Icardi e Wanda non sono a San Siro per assistere al match della squadra.

Ad oggi dunque non vi è alcuna certezza sulla presenza o meno di Mauro Icardi nel derby. Tra Spalletti e Marotta, pare ci sia un passaggio di decisioni. Ieri l’allenatore nerazzurro in conferenza stampa aveva riferito: “In questo momento non sono stato aggiornato su quanto è accaduto ieri. Nessuno può portare meglio avanti questa situazione del nostro dirigente Marotta. Giusto che chiediate a lui, è lui che porta avanti il dialogo. Io devo creare tutte le attenzioni possibili sulla squadra. Abbiamo un numero di calciatori che ci permette di mettere sempre in campo l’Inter”. Vedremo come si evolverà la situazione: certamente al Milan interessa il minimo se ci sarà o meno Icardi, anche se è vero che l’attaccante argentino se in forma può spostare gli equilibri e non poco, lo dimostrano gli ultimi derby milanesi giocati.

