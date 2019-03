NEWS MILAN – Krzysztof Piatek ora sfida addirittura l’Olimpo. Come infatti sottolinea La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, col goal al Bentegodi contro il Chievo, il centravanti del Milan adesso insidia un mostro sacro come Diego Armando Maradona.

Nel 1988, infatti, il Pibe de oro centra la doppietta laureandosi capocannoniere sia in campionato che in Coppa Italia: uno score ottenuto successivamente solo da Giuseppe Signori, più nessuno. L’attaccante polacco, quindi, non solo può riscrivere la storia, ma a oggi, strettamente in merito a questo confronto, vanta anche numeri migliori. A più di due mesi dalla fine del campionato, l’ex Grifone ha infatti segnato 19 volte in campionato e 8 in Coppa Italia mentre il fuoriclasse argentino chiuse la Serie A a 15 gol e il trofeo nazionale a 8. Signori, nella stagione 92/93, arrivò a 26 in campionato e con altri 6 portò la Lazio ai quarti del torneo. Piatek è realisticamente l’unico che può aggiungersi: in campionato sgomita a 19 gol con Ronaldo, entrambi a meno uno da Fabio Quagliarella, mentre in Coppa Italia comanda a 8. Intanto continua a volare la media goal del 24enne dell’Est: uno ogni 109 minuti. Una sentenza. Un flagello.

Redazione MilanLive.it

