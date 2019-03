CALCIOMERCATO MILAN – C’è anche Yacine Brahimi tra i profili che il club rossonero valuta per rafforzarsi nella prossima campagna acquisti estiva. Leonardo e Paolo Maldini sono al lavoro per studiare gli innesti da portare a Milanello. Potrebbe esserci spazio anche per il 29enne franco-algerino.

Brahimi milita nel Porto e il suo contratto in scadenza a giugno 2019 lo rende molto appetibile. Ovviamente parametri zero veri e propri non esistono quasi più, visto che qualche milione di euro va via in commissioni all’entourage, ma l’ex di Rennes e Granada può essere un’occasione interessante per il Milan nel prossimo mercato.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, scout in Portogallo per Brahimi

Secondo quanto rivelato dal quotidiano portoghese A Bola, un emissario del Milan era presente allo stadio Marcolino de Castro ad assistere alla partita Feirense-Porto. Nel mirino c’era proprio Brahimi, che però è partito insolitamente dalla panchina. In genere è un titolare della squadra di Sergio Conceiçao. Il nazionale algerino ha giocato 20 minuti da subentrato.

Il 29enne nato a Parigi è un esterno offensivo sinistro e farebbe comodo a Gennaro Gattuso. Già a gennaio la dirigenza aveva cercato di prendere un giocatore in quel ruolo, ma senza successo. Nella prossima sessione estiva del calciomercato certamente un rinforzo arriverà e in Portogallo non escludono che possa essere proprio Brahimi. Per lui 10 gol e 7 assist in 38 presenze stagionali.

A Bola rivela che a visionare il calciatore in Feirense-Porto c’erano anche osservatori di Roma, Atalanta e Sporting Lisbona. Il Milan non è l’unico club sulle sue tracce e la sua condizione contrattuale spinge diverse società a interessarsi. La destinazione rossonera è certamente gradita a Brahimi, che può essere attratto dal progetto della nuova proprietà. Bisognerà vedere se Leonardo e Maldini decideranno di affondare il colpo. Molto dipenderà pure dalle richieste economiche sue e dell’entourage.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it