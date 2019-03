Squadra al lavoro questa mattina, martedì 12 marzo, per riprendere gli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da Gennaro Gattuso. A Milanello presenti Leonardo e Maldini, in una settimana importante per i rossoneri, vista la sfida in programma domenica sera contro l’Inter.

Ecco il report della seduta mattutina, riportato dai colleghi di acmilan.com: inizio del riscaldamento in palestra prima di uscire sul centrale, dove il gruppo ha proseguito nella fase di attivazione muscolare con alcuni esercizi di potenziamento per gli arti superiori seguiti da una sequenza di allunghi sul lato lungo del campo e da una serie di torelli a tema. L’allenamento è proseguito con alcune esercitazioni tecniche e lavoro specifico sul possesso palla. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la seduta.

Il programma di domani, mercoledì 13 marzo, prevede un solo allenamento al mattino: squadra in campo alle 11:00.

First training session of the week at Milanello: it’s time for the boys to focus on the derby! 🔥

Primo allenamento della settimana a Milanello: si entra in clima Derby! 🔥#MilanInter 🔜 pic.twitter.com/5hX6UPpR7K — AC Milan (@acmilan) 12 marzo 2019

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

