Oggi il Milan femminile ha giocato la semifinale d’andata della Coppa Italia di categoria. Al Brianzeo di Monza hanno ospitato la Juventus Woman. Rossonere sconfitte 2-1 dalle bianconere.

Le ragazze di coach Carolina Morace sono andate in vantaggio con un gol della Alborghetti sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Addirittura al secondo minuto di gioco. La partita poteva essere in discesa per le padrone di casa, che però non sono riuscite a consolidare e gestire il gol di vantaggio. Sul finale di primo tempo è arrivato il pareggio bianconero con la Bonansea. Al 74′ arriva il sorpasso della squadra ospite: cross dalla destra di Pedersen e piattone al volo di Caruso che si infila all’angolino basso, imprendibile per l’estremo difensore milanista.

Le rossonere subiscono due gol in casa che potrebbero complicare e non poco la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Il ritorno della semifinale è previsto il 17 aprile prossimo, ovviamente in casa della Juventus. Servirà una grande partita per ribaltare il risultato: sarà obbligatorio vincere segnando almeno due gol. Un mese per recuperare le energie fisiche e mentali.

⏱️ 93′

🔚 È FINITA: #MilanJuve 1-2 ❌

Rossonere ko al Brianteo di Monza nell’andata della Semifinale. Sarà decisivo il ritorno, in programma il 17 aprile#CoppaItaliaFemminile pic.twitter.com/ZrzhlYfAJY — AC Milan (@acmilan) 13 marzo 2019

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.i

