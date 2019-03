MILAN NEWS – Alla fine Gennaro Gattuso ci sarà, niente squalifica per il derby. Diffida e multa di 15 mila euro per l’allenatore del Milan «per avere, al 35’ del primo tempo, a gioco fermo, uscendo dall’area tecnica, rivolto un’espressione intimidatoria a un calciatore della squadra avversaria», cioè Riccardo Meggiorini con cui c’è stato però subito un chiarimento al triplice fischio.

E ora la carica è doppia con una maxi suggestione sullo sfondo: vincere il big match di domenica per ipotecare virtualmente la Champions League, ma puntare anche al secondo posto. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, un successo domenica, oltre a seminare l’Inter a -4, permetterebbe al Milan di mantenere o diminuire il distacco di sei sole lunghezze dagli azzurri. L’allievo vuole provare a tirare uno scherzetto al maestro: così dopo che nelle ultime dieci giornate Rino ha già recuperato 8 punti su Carlo Ancelotti, è pronta un’ulteriore accelerata. Il titolo di anti Juventus, in anni di dominio bianconero, resta suggestivo: è dal 2011-12, stagione in cui il Diavolo passò il testimone alla Vecchia Signora, che i rossoneri non sono mai stati più così in alto. A livello teorico, col secondo gradino del podio, il club non solo guadagnerebbe ulteriore credito in vista del prossimo campionato, ma un riscontro ci sarebbe anche sul piano economico poiché la società otterrebbe introiti maggiori dalla prossima ripartizione dei diritti televisivi. Superata la stracittadina di domenica, al rientro dalla sosta ci sarà subito una ghiotta chance: il Napoli è infatti atteso all’Olimpico contro la Roma, mentre la formazione di Gattuso sarà impegnata a San Siro con la Sampdoria. Ma per sognare bisognerà prima volare. Il cielo di Milano dovrà tingersi di rosso e nero.

