NEWS MILAN – Alla luce dei clamorosi cambiamenti avvenuti la scorsa estate all’interno dell’assetto societario del Milan, tra i ruoli vacanti in via ufficiale c’era quello di direttore sportivo.

In realtà sappiamo che a ricoprire tale ruolo è Leonardo, che nel comunicato ufficiale del luglio scorso fu presentato come “Direttore Generale dell’Area Tecnico-Sportiva”. L’idea che però venisse ricercato un profilo che lo affiancasse in tale gestione – oltre a Paolo Maldini che però si occupa molto meno di calciomercato – erano nota tra i vari media. Non a caso fino allo scorso 1 ottobre 2018 si scriveva di Cristiano Giuntoli prossimo Direttore Sportivo del Milan. Indiscrezione mai confermata da reali fatti. Oggi il d.s. del Napoli, che sembrava dover lasciare definitivamente il club azzurro, ha rinnovato il proprio contratto. De Laurentiis ha riferito: “La vera notizia di oggi è che per i prossimi 5 anni ci siamo accordati con Giuntoli”.

Proprio Giuntoli ha parlato dell’interesse nei suoi confronti di altri club. Queste le sue parole: “Tante offerte? Qualche interesse c’è stato, ma il presidente sapeva la mia forte volontà di voler continuare con il Napoli. Saranno 5 anni importanti perché vogliamo crescere sia calcisticamente che come società, lottando principalmente per noi stessi”. Nessuna conferma però se la società interessa fosse davvero il Milan.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

