NEWS MILAN – L’Inter eliminata dall’Europa League. I nerazzurri escono sconfitti da San Siro dall’Eintracht per 1-0. Decisiva la rete del fenomeno Jovic durante il primo tempo. Dopo Milan e Lazio, anche la squadra di Luciano Spalletti saluta la competizione.

Non è un momento particolarmente felice per l’Inter. A causa dei tanti infortunati, stasera il tecnico è stato costretto a portare con sé molti Primavera, due dei quali schierati durante il secondo tempo. La sconfitta di questa sera non rasserena l’ambiente in vista del derby di domenica contro il Milan, una sfida decisiva per la stagione di entrambe le squadre. In ballo c’è il terzo e il quarto posto e quindi la qualificazione alla prossima Champions League.

Spalletti fa la conta dei calciatori a disposizione per la super sfida contro i rivali rossoneri. Non dovrebbero farcela Radja Nainggolan e Mauro Icardi. Il belga si è infortunato in allenamento la scorsa settimana, l’argentino è fuori da un mese per un presunto problema al ginocchio – ma pesa ovviamente la revoca della fascia da capitano. Potrebbero farcela invece Marcelo Brozovic e Miranda, entrambi alle prese con guai fisici dalla partita contro la Spal della scorsa settimana.

Insomma, una situazione non facile, mentre dall’altra parte il Milan ha recuperato tutti, compreso Cristian Zapata. Escluso Giacomo Bonaventura, sono tutti a disposizione. Ma il derby è il derby: è una partita a sé e le motivazioni contano più della tecnica, della tattica e degli infortunati.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it