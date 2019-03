NEWS MILAN – Il derby di domenica sera è uno dei più importanti degli ultimi anni. Milan e Inter si giocano il terzo e il quarto posto in classifica, cioè la qualificazione alla prossima Champions League. I nerazzurri non se la passano benissimo, vista anche l’eliminazione dall’Europa League ieri contro l’Eintracht.

Per la Curva Nord interista però è arrivata una buona notizia. Stando a quanto rivelano alcune fonti dal Viminale, spiega l’ANSA, il ministro Matteo Salvini ha dato il via libera alla coreografia dei tifosi nerazzurri dedicata a Daniel Belardinelli, ultras morto a seguito degli scontri dello scorso 26 dicembre in occasione di Inter-Napoli. Le forze dell’ordine erano perplesse sull’esporre il volto di una persona rimasta coinvolta nelle indagini.

Per risolvere è intervenuto lo stesso Salvini, il quale auspica “dialogo costruttivo tra tifoseria organizzata e forze di Polizia per non rovinare quella che per i sostenitori di Inter e Milan rappresenta la partita più importante e sentita della stagione“. La coreografia prevede un’immagine stilizzata di Belardinelli con la scritta “gli amici rimangono per sempre“. Un gesto importante da parte del Ministro degli Interni. Speriamo che domenica possa essere una bella serata di calcio e soprattutto di sport.

Redazione MilanLive.it

