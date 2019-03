MILAN NEWS – In casa Inter si respira un’aria tutt’altro che positiva, vista l’eliminazione dall’Europa League della squadra nerazzurra.

Il derby di domenica contro il Milan potrebbe essere la chance per risalire, anche se sarà dura con i rossoneri che viaggiano a ritmi altissimi e che due settimane fa hanno anche effettuato il sorpasso ai danni dell’Inter, essendo ora al terzo posto in classifica.

Per l’Inter ha parlato oggi Giuseppe Marotta, direttore generale interista che sta cercando di risanare un clima teso e pieno di spine e problemi: “Il derby di domenica? Bisogna tirare fuori l’orgoglio per raggiungere obiettivi importanti, anche se non sarà una partita determinante o decisiva. L’obiettivo non può che essere il quarto posto. Non sarà facile, ma siamo in grado di poterlo raggiungere”.

Il caso Mauro Icardi continua a tenere banco, con Marotta che si dice ottimista anche se la situazione è in bilico: “Novità non ce ne sono. Sappiamo tutto di questo caso, non devo aggiungere altro e io resto ottimista perché penso che il buonsenso possa prevalere e di conseguenza si possa arrivare ad essere soddisfatti, più avanti”.

