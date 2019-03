NEWS MILAN – Sale l’attesa a San Siro per il calcio d’inizio di Milan-Inter. Il Derby della Madonnina prenderà il via tra pochissimo, alle ore 20:30. Nel pre-partita intanto, ai microfoni di Milan TV, è stato intervistato Pepe Reina.

Il secondo portiere rossonero ha parlato dell’importanza del match contro un avversario prestigioso e diretto concorrente per la qualificazione alla prossima Champions League: “In primis è una rivalità importante con l’Inter, un avversario diretto per la lotta Champions. Siamo al terzo posto, è una partita sentita per noi, i tifosi, giocatori e società. Vogliamo fare una grande prestazione per ottenere un risultato positivo. Inter in difficoltà? Hanno grande qualità e spessore, anche nelle difficoltà… Sarà una partita dura e combattuta. Pensiamo a noi, a svolgere una buona prestazione per far in modo di raggiungere un risultato positivo. Un aggettivo per tutti stasera? I dettagli, in queste partite fanno la differenza. Siamo fiduciosi, si sta lavorando bene. Ora tocca a noi…”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

