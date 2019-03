NEWS MILAN INTER – Luciano Spalletti nel post-partita di Milan-Inter si è concesso ai microfoni di Sky Sport per commentare l’atteso derby di Milano. Dopo l’eliminazione in Europa League, la sua squadra sperava di riscattarsi stasera.

Queste le prime dichiarazioni del mister nerazzurro da San Siro: «Quando tutti ti saltano addosso, se non si fa chiarezza su ciò che è successo si rischia di portarsi dietro le scorie. C’era da ripristinare ruoli e comportamenti».

Sulla scelta di scelta di Vecino trequartista: «Ne avevo tre a disposizione… Brozovic non posso toglierlo di lì, lui rispetto a Gagliardini ha più gamba e possibilità di inserimento. Ha fatto una grande prestazione, anche in fase di contenimento sul mediano. Lui è uno che fa 14 km a partita, non è un problema fare metri».

Spalletti non parla di Mauro Icardi: «Bravo Lautaro per il rigore, per il taglio sul rigore di Politano. Bravo Perisic e brava tutta la squadra nonostante le difficoltà. E anche gli sportivi devono dire bravi allo spogliatoio».

In ogni caso è stata una partita bellissima: «Il Milan sta giocando bene e aveva tutti i pronostici a favore, e se li è meritati. Andare lì e prendere in mano la partita non era facile. Loro hanno fatto una grande partita, Gattuso deve essere contento. Entrambe hanno giocato a viso aperto: hanno onorato il calcio e la bellezza del derby. I milanesi si sono guadagnati un derby così, ed è giusto che si prendano i meriti di ciò che fanno le squadre in campo».

Redazione MilanLive.it

