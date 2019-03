MILAN NEWS – Se c’è qualcuno che sa come si decide un derby e si prende per mano la propria squadra, quello è certamente Ricardo Kakà.

L’ex idolo assoluto della tifoseria del Milan è tornato a parlare proprio nel giorno della tanto attesa sfida contro l’Inter. Il brasiliano, che ha disputato una miriadi di derby e ne ha indirizzati molti grazie alla sua classe infinita, ha voluto esprimere tutto il suo ottimismo non solo per il big-match, ma anche per questo finale di stagione rossonero.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Kakà ha nuovamente espresso il suo parere positivo sul club odierno: “La Juve è lontana, però Leo e Maldini stanno lavorando bene. La squadra sta crescendo con una spesa molto relativa. E’ importante tornare in salute economicamente. Il fattore Gattuso conta moltissimo e si è visto nei momenti difficili. Rino ha il Dna rossonero e se torna in Champions League è perfetto. Presto tornerò e sarà una bella festa. Il nostro era un gruppo con un spirito bellissimo. Ma mi piace molto anche la personalità della squadra che Rino sta creando”.

Kakà si è espresso anche sui volti nuovi Piatek e Paquetà, allontanando ancora i paragoni con quest’ultimo: “Piatek è forte, è un bomber, ma paragonare è nocivo. Quello che impressiona di Piatek è che sia sempre al posto giusto nel momento giusto. E’ veramente un bell’acquisto. Se mi rivedo in Paquetà? Ripeto, i paragoni non mi piacciono, non sono giusti. Ma è bella la scelta di tutti e due, la sua di venire al Milan da giovane e quella del Milan che lo ha preso. La sua strada è in Europa, Leo sarà importante per lui quanto lo è stato per me. E poi è un brasiliano, questo ricrea passione fra il Brasile e il Milan. Mi fa doppiamente piacere che Paquetà faccia cose belle con il Milan perché mi fa ricordare i miei anni lì. Paquetà e e Piatek si costruiranno una loro storia, non devono pensare a quelle degli altri”.

Infine un pronostico secco per il derby: “Vince il Milan. Segnano proprio Piatek e Paquetà”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

