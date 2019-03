NEWS MILAN INTER – Il derby Milan-Inter di questa sera a San Siro rappresentava uno scontro diretto molto importante in chiave Champions League. Rossoneri che sono arrivati a questo match terzi in classifica con un punto di vantaggio sui cugini nerazzurri.

La squadra di Gennaro Gattuso sognava di vincere per poter allungare e consolidare la propria posizione nel campionato di Serie A. Ovviamente anche quella di Luciano Spalletti ci teneva a conquistare i 3 punti, sia per risorpassare il Diavolo che per cercare di superare la delusione dell’eliminazione in Europa League. Senza dimenticare che l’ambiente è minato da settimane per via del noto “caso Icardi”.

Alla fine questo derby Milan-Inter ha visto trionfare i nerazzurri 2-3 grazie ai gol realizzati da Matias Vecino, Stefan De Vrij e Lautaro Martinez. Per i rossoneri reti di Tiemoué Bakayoko e Mateo Musacchio. Un risultato che consente ai ragazzi di Spalletti di scavalcare i rivali cittadini al terzo posto, portandosi a +2 a quota 53 punti. Per la squadra di Gattuso un k.o. che pesa, ma bisogna reagire.

