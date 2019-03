NEWS MILAN – Ieri sera a San Siro c’era anche Alessandro Nesta ad assistere al derby milanese. Dal ex giocatore rossonero faceva ovviamente tifo per la squadra di Gennaro Gattuso, che purtroppo ha perso 3-2.

L’attuale allenatore del Perugia in Serie B è stato interpellato da Sky Sport nel pre-partita di Milan-Inter. Uno degli argomenti affrontati è stato Alessio Romagnoli, difensore considerato da anni un suo erede. Nesta ha così parlato del capitano milanista: «È forte, è fortissimo. Spero di vederlo in Champions League l’anno prossimo. Lì si misurerà con avversari importanti e per me quello sarà il test per Romagnoli. Speriamo possa avere subito questa opportunità».

Andare in Champions League è fondamentale per il Milan. Sia per la crescita del club che della squadra la qualificazione è un obiettivo da raggiungere assolutamente. Per Romagnoli e per altri giovani compagni quella competizione rappresenta un palcoscenico nel quale confermare il valore mostrato in Serie A e migliorarlo ulteriormente. Attualmente i rossoneri sono quarti in classifica e devono cercare di mantenere almeno questo piazzamento fino al termine del campionato. Alla sconfitta nel derby contro l’Inter bisogna reagire vincendo la partita contro la Sampdoria dopo la sosta per le nazionali.

Redazione MilanLive.it

