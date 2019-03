CALCIOMERCATO MILAN – Tutto da definire ancora il futuro di André Silva, attaccante attualmente in prestito al Siviglia. Il club andaluso deve decidere se riscattare il suo cartellino a fine stagione oppure no.

Il Milan attende di sapere se incasserà i 39 milioni di euro previsti dall’accordo oppure se dovrà riaccogliere a Milanello al giocatore. Un ritorno che, però, sarebbe solamente temporaneo. Infatti l’ex Porto difficilmente rimarrebbe in maglia rossonera per fare da vice a Krzysztof Piatek. Molto probabile che il suo agente Jorge Mendes si sia già attivato per eventuali alternative.

Calciomercato Milan, il Barcellona pensa ad André Silva

Intanto dalla Spagna è il Mundo Deportivo a rivelare che il Barcellona è tra i club interessati ad André Silva. La scorsa settimana a Milano c’erano i dirigenti Pep Segura, Eric Abidal e Ramon Planes. I tre hanno seguito Inter-Eintracht Francoforte di Europa League per visionare il talento serbo Luka Jovic, ma hanno anche approfittato del viaggio in Italia per chiedere informazioni sull’attaccante portoghese di proprietà del Milan.

Il Siviglia non sa ancora se riscattare André Silva a fine stagione. Il giocatore ha avuto un ottimo inizio, riuscendo a segnare con abbastanza regolarità. Ma da ottobre il suo apporto realizzato è divenuto decisamente più scarso: solamente 2 reti in Liga e altrettante in Coppa del Re. Troppo poco per convincere la società andalusa ad investire 39 milioni sul suo cartellino.

Recentemente il Siviglia ha cambiato allenatore, esonerando Machin e rimettendo in panchina Joaquin Caparros. Chissà se questo cambiamento migliorerà la situazione di André Silva, che contro l’Espanyol è tornato titolare e ha servito un assist nella vittoria per 1-0 della sua squadra. Il Barcellona ed altri club lo monitorano. Per i blaugrana non è una prima opzione, ma lo visioneranno nei prossimi mesi. Il Milan attende di capire se l’ex Porto rimarrà in Andalusia oppure se servirà una nuova trattativa per cederlo altrove. Il Mundo Deportivo spiega che il Siviglia si prenderà il tempo necessario per valutare e probabilmente deciderà non prima della fine della stagione.

Redazione MilanLive.it

