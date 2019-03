CALCIOMERCATO MILAN – Undici partite per 50 milioni di euro, perché è questa la cifra che il Milan incasserebbe in caso di qualificazione ai girone di Champions League tra premi Uefa, market pool e ranking storico.

A questo bisognerebbe aggiungere in seguito ulteriori proventi per vittorie e pareggi ottenuti nel girone, a cui addizionare anche cifre meno quantificabili come i bonus degli sponsor, il botteghino lato biglietti o l’impulso alla campagna abbonamenti. Un tesoretto, quindi, fondamentale per la campagna acquisti estiva di Elliott Management Corporation.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sul calciomercato Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, tutti gli obiettivi per l’estate

In cima alla lista, riferisce La Gazzetta dello Sport, ci sono in particolare due sogni: uno è Federico Chiesa, che ha preso forza nelle ultime ore, e l’altro quello mai tramontato che porta il nome di Sergej Milinkovic-Savic. Nomi irraggiungibili con i soli introiti della massima competizione europea, ed ecco che lo sprint potrebbe arrivare anche da qualche maxi cessione. Come quella di Suso, per esempio, legato da una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, oppure il discontinuo Hakan Calhanoglu ricercato in Germania o addirittura lo scontento Patrick Cutrone ormai stabilmente in panchina.

In entrata occhi puntati sugli esterni offensivi e sui centrocampisti, e la lista è lunga. Allan Saint-Maximin del Nizza è il primo nome della lista e il forte interesse è ricambiato, ma sullo sfondo c’è anche l’eventuale ritorno di Gerard Deulofeu o la suggestione brasiliana legata a Everton Sousa del Grêmio. In mediana, invece, oltre al riscatto doveroso per Tiémoué Bakayoko dal Chelsea, si torna a guardare in casa Napoli per l’esubero Amadou Diawara e al Mapei Stadium dove Stefano Sensi e Alfred Duncan si preparano per il salto di qualità a fine campionato.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it