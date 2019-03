NEWS MILAN – Nel corso della pausa per le nazionali, c’è tempo per analizzare alcuni dati interessanti della Serie A 2018/2019. Da tenere d’occhio quello relativo ai cartellini subiti e dai falli commessi dai club.

Dalle statistiche e dati raccolti da MilanLive tramite noto sito Transfermakt, si nota come le squadre con meno falli commessi in queste prime 28 giornate di Serie A siano Napoli (283) e Milan (315). Gli azzurri hanno collezionato anche meno cartellini gialli (51), contro i 56 dei rossoneri. Nella “classifica sportività” stilata dai colleghi di Transfermarkt i due club citati, nonostante abbiano commesso molti meno falli di altre squadre, hanno un coefficiente più alto in quanto hanno subito più cartellini, in particolare rossi (5 il Napoli, 3 il Milan). Queste statistiche indicano una tabella “fairplay” che dipende dalla competizione nella quale vengono sommati i punti disciplinari. Un’ammonizione vale un punto, una doppia ammonizione tre punti e una espulsione diretta cinque. Le squadre sono disposte in ordine crescente secondo i punti.

Il Milan che alla giornata 28 è settimo in questa speciale classifica. Poco più “corrette” risultano Juventus, Roma e Inter. La squadra prima in classifica è l’Empoli, con soli 49 cartellini gialli e 2 rossi (dei quali solo uno diretto). Di seguito ecco la classifica:

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

