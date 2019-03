Momento molto positivo per Daniel Maldini, che sta facendo bene con il Milan Primavera e si è conquistato la convocazione nell’Italia Under 18. Il figlio d’arte negli ultimi mesi sta avendo un ottimo rendimento e si sta parlando molto di lui.

Ieri il secondogenito di Paolo Maldini ha fatto il proprio esordio con la maglia azzurra, entrando nel secondo tempo del match perso per 2-0 contro l’Olanda. Solo 8 minuti più recupero per il 17enne centrocampista offensivo, in grado di agire sia da trequartista che da attaccante. Un primo assaggio di nazionale per lui.

Daniel Maldini in questa stagione ha segnato 9 gol in 22 presenze tra campionato Primavera e Viareggio Cup. Le reti sono concentrate nelle ultime 14 partite disputate dal ragazzo a partire dal 10 dicembre, quando segnò nella sconfitta in trasferta contro il Cagliari. Da allora è divenuto titolare fisso di una Primavera rossonera che in questa stagione sta faticando tantissimo ed è tredicesima in classifica, in zona play-out. I ragazzi di mister Federico Giunti contano di risalire ed evitare lo spareggio salvezza. Il figlio di Paolo Maldini spera di riuscire a dare un contributo importante alla squadra. Poi in estate col Milan valuterà il proprio futuro.

Redazione MilanLive.it

