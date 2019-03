MILAN NEWS – Continua l’ottimo campionato del Milan Femminile, la squadra delle ragazze rossonere che per la prima volta disputano il massimo torneo in ‘rosa’.

La formazione della coach Carolina Morace continua a ottenere buonissimi risultati, come quello di oggi pomeriggio a Cologno al Serio, sul campo dell’Orobica nel match valido per la 19.a giornata di Serie A. Il Milan è riuscito a superare le ragazze nerazzurre grazie ad un gol della stella Valentina Giacinti al 24′ minuto del primo tempo.

Un successo sofferto, di misura ma meritato per il Milan Femminile, che sale a 45 punti in classifica e avvicina il secondo posto della Fiorentina. Un piazzamento d’onore per una squadra costruita sulle ceneri del Brescia e che come detto è alla prima vera esperienza nel calcio femminile che conta. Le ragazze rossonere se la vedranno la prossima settimana in casa in un altro scontro diretto contro la Roma allo stadio Vismara.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

