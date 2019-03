Una stagione veramente positiva per Lucas Paquetà, che dopo aver fatto bene con il Flamengo ha avuto un buon impatto anche al Milan. Si è conquistato pure la maglia del Brasile e indossa il numero 10 nelle amichevoli di questi giorni contro Panama e Repubblica Ceca.

Proprio oggi la Seleçao guidata da Tite gioca contro Panama e il talento rossonero è partito titolare. Paquetà ha anche segnato il suo primo gol con la nazionale maggiore brasiliana. Al 32′ è stato lui a sbloccare il risultato del match, ancora in corso. Inserimento in area e tiro col sinistro al volo su cross di un compagno. Un po’ fortunato, visto l’intervento non preciso del portiere avversario, ma comunque il giocatore ha fatto gol.

Per Lucas è molto importante giocare bene sia contro Panama che contro la Repubblica Ceca. Nel Brasile c’è tanta concorrenza e deve convincere Tite a convocarlo costantemente. Ovvio che sia determinante il rendimento che avrà nei prossimi mesi col Milan, però è fondamentale farsi notare fin da subito. Indossa pure un numero prestigioso come il 10 e deve dimostrare di saperlo portare, seppur in amichevoli non complicatissime.

