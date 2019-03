L’Italia sta giocando in questi minuti contro il Liechtenstein, match valido per le qualificazioni ad Euro 2020. Gli azzurri hanno messo subito in discesa la partita: al momento è in vantaggio per 4-0.

Stefano Sensi ha sbloccato il risultato, poi il raddoppio di Marco Verratti. La terza e la quarta rete portano la firma di Fabio Quagliarella, entrambe su calcio di rigore. Gol magari non importanti in termini di risultato. Ma che entrano di diritto nella storia della Nazionale azzurra. Con queste reti, l’attaccante della Sampdoria diventa così il marcatore più “anziano” di sempre. Superato Christian Panucci, che manteneva il record dal 13 giugno 2008 in Italia-Romania 1-1, gara degli Europei, quando aveva 35 anni e due mesi.

A 36 anni e 54 giorni, il nuovo record è adesso di Quagliarella. Che sta vivendo una stagione incredibile. E’ in testa alla classifica marcatori della Serie A con 21 reti, più di Cristiano Ronaldo e Krzysztof Piatek, e ora ha ritrovato la Nazionale, con cui firma questo incredibile traguardo. Un gol, con la maglia azzurra, che gli mancava da quasi nove anni, cioè dalla sua ultima apparizione da titolare: era il 5 giugno 2010, Svizzera-Italia 1-1. Insomma, una serata magica per lui. Indimenticabile. E non è ancora finita.

CLASSIFICA MARCATORI PIU’ ANZIANI DELLA NAZIONALE:

Fabio Quagliarella (36 anni e 54 giorni): Italia-Liechtenstein 4-0 (in corso) Qualificazioni Euro 2020.

(36 anni e 54 giorni): Italia-Liechtenstein 4-0 (in corso) Qualificazioni Euro 2020. Christian Panucci (35 anni e due mesi): Italia-Romania 1-1 Europei 13/06/2008

(35 anni e due mesi): Italia-Romania 1-1 Europei 13/06/2008 Antonio Di Natale (34 anni e 7 mesi): Spagna-Italia 1-1 Europei 10/6/2012

(34 anni e 7 mesi): Spagna-Italia 1-1 Europei 10/6/2012 Fabio Cannavaro (34 anni e 4 mesi): Italia-Portogallo 3-1 Amichevole 6/2/2008

(34 anni e 4 mesi): Italia-Portogallo 3-1 Amichevole 6/2/2008 Andrea Pirlo (34 anni): Messico-Italia 1-2 Confederation Cup 16/6/2013

(34 anni): Messico-Italia 1-2 Confederation Cup 16/6/2013 Pietro Vierchowod (33 anni e 11 mesi): Italia-Malta 6-1 Qualificazioni Mondiali 24/3/1993

