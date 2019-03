NEWS MILAN – Dopo diverse settimane d’attesa, oggi la Lega Serie A ha ufficializzato la data del match di ritorno della semifinale di Coppa Italia.

Il Milan ha giocato l’andata all’Olimpico contro la Lazio martedì 26 febbraio, ore 21:00, pareggiando 0-0. Per diversi giorni non era nota la data del ritorno, la quale era stata comunque decisa in via provvisoria nell’ultima settimana di aprile. Il ritorno infatti è stato oggi comunicato in via ufficiale: Milan-Lazio si giocherà mercoledì 24 aprile, alle ore 20:45. La diretta tv sarà affidata ai colleghi di Rai 1. Sarà una partita fondamentale, che sancirà chi tra le due squadre potrà giocarsi la finalissima all’Olimpico, data al momento provvisoria del 15 maggio.

Il match di Coppa per il Milan sarà intervallato dalla trasferta pre-pasquale contro il Parma di sabato 20 aprile e seguita da un’altra trasferta, contro il Torino domenica 28 aprile (data ancora da ufficializzare). Ricordiamo invece che il Milan sfiderà la Lazio a San Siro anche in campionato, undici giorni prima della sfida in Coppa Italia: in quel caso vincere sarà forse ancora più importante visto che in gioco c’è la qualificazione alla Champions League, e la lotta per il quarto posto vede i biancocelesti come la squadra più pericolosa ancora in lizza.

Fissata in via ufficiale anche l’altra semifinale di ritorno di Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina: all’Atleti Azzurri d’Italia si giocherà invece giovedì 25 aprile, alle ore 20:45 sempre con diretta su Rai 1.

The return leg of the Coppa Italia semi-final will be played on the 24th of April, Wednesday by 8.45pm 🔴⚫️#MilanLazio, Semifinale di ritorno di #CoppaItalia, si giocherà mercoledì 24 aprile alle 20.45 🔴⚫️ pic.twitter.com/oGexpbDBBX — AC Milan (@acmilan) 26 marzo 2019

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

