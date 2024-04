Milan, Moncada compra in Francia: nuova conferma, ma c’è un problema

Grande colpo dalla Ligue 1 per la mediana rossonera: confermato un obiettivo di Moncada per il prossimo calciomercato estivo.

Il Milan deve rinforzarsi in ogni reparto e certamente a centrocampo servirà un giocatore forte fisicamente e bravo a rubare palloni. Un equilibratore in grado di aiutare in maniera efficace la fase difensiva, un punto debole della squadra nelle ultime stagioni.

Stefano Pioli ha spiegato che nello scorso calciomercato estivo è stata fatta una scelta precisa, privilegiando la tecnica e altre caratteristiche. Con il senno di poi si può dire che probabilmente sarebbe stato meglio agire diversamente. Neppure a gennaio, quando è partito Rade Krunic (inizialmente promosso titolare proprio come uomo di equilibrio), si è cercato di porre rimedio a quella mancanza. Tutto rinviato alla prossima estate.

Milan, nuovo mediano dalla Ligue 1

Uno dei nomi che piacciono molto a Geoffrey Moncada è Youssouf Fofana, colonna del centrocampo del Monaco e anche nel giro della nazionale maggiore francese (titolare in tre delle ultime quattro partite). In questa stagione ha totalizzato 3 gol e 3 assist in 31 presenze. Il suo contratto scade a giugno 2025, pertanto può essere comprato senza spendere una cifra esagerata.

In Francia i colleghi di Footmercato.net confermano che il Milan è interessato al mediano 25enne, così come Atletico Madrid e Arsenal. E bisogna registrare anche una richiesta di informazioni da parte del Paris Saint Germain. Per la società rossonera non sarà affatto facile assicurarsi Fofana, ambito da società che possono mettere sul tavolo tanti soldi sia per lui sia per il Monaco.

Sarebbe importante muoversi con anticipo per sbaragliare la concorrenza, ma in casa Milan non è ancora chiaro chi sarà il prossimo allenatore. Il mercato estivo deve essere pianificato assieme a chi guiderà la squadra nella prossima stagione, in tal senso una scelta va fatta al più presto. I rossoneri rischiano di essere in ritardo su alcuni profili che potrebbero rappresentare degli ottimi rinforzi per l’organico. Uno come Fofana farebbe comodo a qualsiasi allenatore, è un tipo di centrocampista che manca.

Moncada lo conosce bene e lo ha inserito nella sua lista. Il Monaco sa che dovrà vendere e quindi cercherà di ottenere il maggiore incasso possibile. È ipotizzabile una spesa da 20-25 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del nazionale francese. Molto dipenderà dalla volontà di Fofana stesso e dalle offerte che ci saranno sul tavolo.