Il Milan ha già scelto il nuovo allenatore: “È uno di questi cinque”

“Il Milan ha già scelto il nuovo allenatore” è l’annuncio del noto giornalista. Il nome è uno di questi cinque, i dettagli

Da un po’ di giorni circola una voce in merito alla panchina del Milan: il nuovo allenatore è stato già scelto. Questo è quello che filtra da ambienti molto vicini alla società rossonera. In effetti, il casting di queste ultime settimane è sembrato un po’ esagerato. Tanti, tantissimi nomi accostati, e fra questi anche chi nel frattempo ha già trovato altre squadre: Lopetegui al West Ham, Amorim è rimasto allo Sporting Lisbona così come Xavi al Barcellona, Sergio Conceicao non ha ancora deciso, Farioli sembra vicino all’Ajax e così via.

Ecco perché da qualche giorno si è diffusa un’indiscrezione secondo quale il prossimo allenatore del Milan sarebbe un Mister X già scelto dalla società in comune accordo. Una conferma in merito a questa voce arriva anche da Maurizio Pistocchi, ex giornalista di Mediaset: “Mi dicono che la dirigenza dei rossoneri avrebbe già scelto il nuovo allenatore“, scrive sul suo profilo X. La notizia, però, è che Pistocchi sa qual è il nome ed è stato lui stesso a rivelarlo tempo fa in un altro post nel quale citava cinque nomi. “L’allenatore scelto dal Milan è fra questi che aveva suggerito il sottoscritto“, conclude. E allora vediamo chi sono questi profili.

Milan, ecco il nuovo allenatore: è fra questi

Il primo nome della lista di Pistocchi va escluso subito: è Xavi, che come detto ha già scelto di rimanere con il Barcellona. La seconda opzione si fa più interessante, ed è anche quella che MilanLive.it ha indicato come migliore in assoluto per il Milan di oggi: si tratta di Roberto De Zerbi, oggi al Brighton e legato al club da una clausola da circa 13 milioni. Se fosse davvero lui sarebbe davvero un grande colpo – le informazioni in nostro possesso dicono che non ci sono stati contatti, ma vedremo.

Arriviamo quindi al quarto nome, che è quello diventato più in voga proprio nelle ultime ore: è Marco Rose, attuale tecnico del Lipsia ed ex Borussia Dortmund. Allenatore perfettamente in linea con ciò che chiede la società: abilissimo dal punto di vista tattico e nel valorizzare i giovani. Un lavoro che gli è riuscito benissimo nella galassia RedBull. Gli altri due nomi fatti da Pistocchi sono un po’ più “esotici”: Inamol Alguacil, autore di uno splendido lavoro negli ultimi anni alla Real Sociedad (per informazioni chiedere all’Inter di Simone Inzaghi) e infine Jacob Neestrup del Copenaghen, anche lui considerato uno dei tecnici più interessanti dei campionati minori (e ha solo 36 anni). Insomma, stando a ciò che dice il giornalista, l’allenatore scelto è uno di questi cinque. Di chi si tratta?