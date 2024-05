Sainz l’ha detto veramente, svelato il retroscena

Carlos Sainz l’ha detto veramente: spunta un incredibile retroscena che riguarda il pilota della Ferrari dopo il Gran Premio di Miami

Dopo un grande inizio di Mondiale con la sua Ferrari, Carlos Sainz è leggermente calato negli ultimi due Gran Premi, pur restando comunque in posizioni di tutto rispetto. Il pilota durante il GP di Miami è stato protagonista di una lotta accesa con Oscar Piastri per il quarto e il quinto posto finale, dietro al podio formato da Leclerc, Verstappen e la sorpresa Norris.

Il pilota della “rossa” non sta riuscendo dunque a replicare le prestazioni di inizio anno, culminate con la vittoria in Australia. Forse dietro al suo calo ci sono anche le tante voci di mercato che possono distrarlo, in quanto è già nota la decisione della scuderia di Maranello di non rinnovargli il contratto. Al suo posto, a partire dal 2025, arriverà Hamilton e lo spagnolo è così alla ricerca di una nuova sistemazione. Si parlava di un possibile approdo alla Red Bull, magari al posto di Perez, ma la trattativa secondo alcuni risulta essere stoppata se non addirittura saltata. Restano sullo sfondo Mercedes e Audi. Si vedrà, intanto è apparso fin troppo nervoso nelle ultime uscite.

Sainz l’ha detto veramente, svelato un retroscena dopo il GP di Miami

Durante il Gran Premio di Miami, infatti, la lotta contro la McLaren di Piastri ha portato un duello anche verbale, con lo spagnolo che a più riprese ha chiesto la sanzione per il collega. Sanzione che invece alla fine si è visto comminare e gli è costata il quarto posto, chiudendo così al quinto dietro proprio a Piastri.

Non una domenica fortunata per lui. Ricostruiamo quanto successo: sul finire della gara è andato in scena questo autentico duello tra i due, anche molto divertente da seguire. Sono stati protagonisti di alcuni incontri molto ravvicinati, anche pericolosi, portandosi fuori pista l’un l’altro. Al giro 34 è toccato a Piastri, con lo spagnolo che ha restituito il favore quattro giri più tardi. Quest’ultima manovra è stata però considerata troppo aggressiva dai commissionari di gara che l’hanno così penalizzato di cinque secondi, fatali per farlo scivolare al quinto posto finale proprio dietro al pilota McLaren.

Una vera e propria beffa per Sainz, se si pensa che era stato lui stesso a chiedere la penalizzazione per Piastri quando quest’ultimo l’aveva “provocato” per primo al giro 34. Sono state svelate, infatti, le parole del pilota della Ferrari che via radio è una vera e propria furia con il suo ingegnere di pista Riccardo Adami. “Ditegli di ridarmi la posizione, altrimenti si prenderà una penalità. Diteglielo, devono dargliela, mi dia la posizione o penalizzazione“ è il diktat ripetuto di Sainz. Adami è costretto a calmarlo, poi com’è andata lo sappiamo tutti. Una vera e propria beffa per lo spagnolo.