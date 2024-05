Il Chelsea lo mette sul mercato: idea Milan per l’attacco

Un grande attaccante del Chelsea potrebbe lasciare Londra la prossima estate: tra le tante pretendenti spunta anche il Milan

Il Milan continua a monitorare il mercato dei bomber, alla ricerca dell’erede di Giroud. Non è un segreto che il grande colpo della prossima estate, in casa rossonera, oltre al tecnico che succederà a Stefano Pioli, sarà proprio un attaccante di livello, in grado di far fare un vero e proprio salto di qualità alla compagine milanista. E anche quel bomber, come accadde per Giroud ormai tre anni fa, potrebbe arrivare dal Chelsea.

Al termine dell’ennesima stagione da dimenticare, i Blues stanno già pianificando una nuova rifondazione per la prossima stagione. Rifondazione che partirà dalla cessione probabilmente a titolo definitivo, di tutti quei giocatori che, per un motivo o per un altro, non rientreranno nel progetto del tecnico che dovrebbe sostituire Pochettino.

Tra questi anche diversi attaccanti che potrebbero fare gola alle più grandi squadre europee, Milan compreso. E uno di questi, di ritorno a Londra dopo l’ennesimo prestito della sua carriera, si sarebbe già accordato con i Blues per una cessione a titolo definitivo. Una rottura ormai confermata che potrebbe trasformarsi per una grande chance per il club rossonero.

Milan, bomber in arrivo dal Chelsea: sarà messo sul mercato in estate

Nonostante il Milan sia un club di altissimo livello, uno dei più importanti in Europa, in questo momento deve anche sapersi accontentare dei possibili esuberi di un club come il Chelsea. Anche perché gli esuberi, come hanno dimostrato anche nel recente passato Pulisic e Loftus-Cheek, possono rivelarsi colpi di molto utili per il campionato italiano.

Per questo motivo i bomber in uscita dai Blues possono trasformarsi in una grande chance per i rossoneri. E se rimane difficilissimo poter arrivare a calciatori come Romelu Lukaku, attaccante dall’ingaggio molto alto e dall’età ormai troppo avanzata per i progetti della dirigenza milanista, potrebbe diventare un’occasione imperdibile un altro attaccante tra i più apprezzati in Europa.

Il nome giusto potrebbe essere Armand Broja. L’attaccante, in prestito attualmente al Fulham, tornerà alla base la prossima estate, ma non per rimanere. Al Chelsea non è riuscito infatti a imporsi in alcun modo, e in questo momento ha bisogno di una squadra pronta a puntare su di lui con maggior fiducia per poter fare uno step in avanti nella sua carriera.

Classe 2001, nonostante un paio di stagioni piuttosto abuliche a livello di gol, Broja resta uno degli attaccanti più rispettati in Europa. Un calciatore che potrebbe fare la differenza ed esplodere in un momento all’altro, soprattutto in una squadra di assoluto livello come quella rossonera. E che soprattutto potrebbe rientrare perfettamente nei parametri economici imposti dai vertici del club.