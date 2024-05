Bufera agli Internazionali di Roma, scoppia il caos nella capitale

Internazionali di Roma, non c’è pace per gli organizzatori: la polemica corre sui social, la “condanna” è unanime.

Le aspettative, manco a dirlo, erano alle stelle. Non capitava da tempo, in effetti, che in gara a Roma uno dei favoriti per la vittoria fosse proprio un tennista azzurro. Ma il destino, come spesso accade, ha sparigliato le carte, scombinando i piani degli organizzatori. Che ce l’hanno messa tutta per mettere in piedi un’edizione indimenticabile. E degli appassionati, che non stavano nella pelle al pensiero di veder giocare i propri beniamini.

Il forfait di Jannik Sinner è quindi stato doloroso, molto doloroso. E lo è stato anche, sebbene prevedibilissimo alla luce delle interviste rilasciate in precedenza, quello di Matteo Berrettini, che si è ritirato alla vigilia dell’esordio dopo essersi allenato per un paio di giorni sul mattone tritato del Foro. Non è andata come gli italiani speravano, insomma, ma questo non significa che gli Internazionali non possano comunque regalarci colpi di scena inaspettati e sfide al cardiopalmo. Ci penseranno Novak Djokovic e Rafael Nadal, d’altra parte, a dare spettacolo. E difficilmente, conoscendoli, ci deluderanno.

Peccato solo che ci si sia messa anche la pioggia, a guastare la festa agli organizzatori dell’evento romano e agli spettatori. Già, perché il maltempo ha creato non pochi problemi al Foro Italico, dove diversi match sono stati interrotti, per forza di cose, nelle scorse ore. Come spesso accade in queste circostanze, non ci è voluto molto, poi, perché la polemica esplodesse.

Tennis, Internazionali nel caos: la polemica corre sui social

Le interruzioni dovute alla pioggia hanno indispettito un po’ tutti, perfino un grande del tennis. Non uno degli atleti in gara ma un allenatore, presente al Foro, che proprio non riesce a mandar giù, evidentemente, l’idea che nel 2024 una partita di tennis debba essere interrotta o posticipata a causa del maltempo.

Il coach in questione risponde al nome di Ivan Ljubicic, il talentuosissimo allenatore croato che per anni è stato al fianco del più indimenticabile dei campioni, vale a dire Roger Federer. Suo è un commento, rapidamente rimbalzato sui social, che ha innescato la polemica in questa sfortunatissima giornata degli Internazionali d’Italia. “Costruite il tetto!!!”, ha tuonato Ljubicic su X, alludendo all’assenza, a Roma, di una copertura che permetta, durante le gare, di fare fronte alla pioggia e di evitare ripercussioni sul calendario delle partite.

Gli hanno fatto eco molti utenti dei social, indispettiti, come lui, dalla situazione venutasi a creare a causa delle condizioni meteo avverse. È “inaccettabile”, ha sentenziato qualcuno di loro, dicendosi d’accordo con l’ex coach di Federer e appoggiando in toto, quindi, la proposta di costruire un tetto.