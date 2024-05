Ricordo straziante in casa Ferrari: messaggio commovente

La Ferrari ha reso omaggio ad un grandissimo del passato con un ricordo che non poteva essere più straziante per tutti gli appassionati

Nella storia della scuderia di Maranello ci sono stati tanti piloti vincenti, ma solo alcuni hanno lasciato un segno indelebile. Uno in particolare ci è riuscito pur non avendo ottenuto il tanto agognato titolo mondiale.

La storia della Ferrari in Formula 1 è carica di significati e ricordi, non a casa parliamo della squadra più vincente e amata della storia. Il team di Maranello ha attraversato tutte le epoche del Mondiale, partecipando dalla prima edizione (1950) e avendo un ruolo sempre predominante, se non in pista almeno nell’immagine e nel peso specifico. Il famoso veto che ancora oggi la Rossa può esercitare nel famoso Patto della Concordia è un lascito “politico” da parte del Drake, Enzo Ferrari, particolarmente attento a mantenere un ruolo predominante nel Circus.

Ci sono stati tantissimi campioni che hanno impreziosito le gesta del Cavallino Rampante, chi a suon di successi, chi con pure emozioni regalate, magari anche per una lotta di rincalzo. Tra questi è impossibile non citare il grande, immenso Gilles Villeneuve, indimenticabile pilota degli anni ’70-’80 colpito dalla sfortuna proprio sul più bello. Il 1982 doveva essere il suo anno, l’anno della consacrazione, del primo titolo iridato. Invece sulla pista di Zolder, l’8 maggio, il canadese diede l’ultimo saluto al mondo, nella tristezza generale.

Formula 1, il ricordo commovente della Ferrari: 42 anni fa ci lasciava

Chi l’ha visto non può dimenticare, chi ne ha sentito parlare si è comunque appassionato alla sua storia, perché piloti come Gilles Villeneuve non esistono più. Gente capace di andare oltre il limite, con uno stile proprio e un cuore grandissimo. Che fosse un asso al volante è persino superfluo dirlo, con quel tocco di genialità proprio dei grandi, di chi non segue le regole ma ne scrive delle proprie, che poi gli altri impareranno sui libri.

Proprio in concomitanza con l’anniversario della sua morte, a 42 anni di distanza, la Ferrari ha voluto ricordare “L’Aviatore” sui propri canali social, assieme al compleanno di Oliver Bearman. La scomparsa del canadese, durante le Qualifiche del Gran Premio del Belgio rimarrà per sempre uno degli episodi più tragici della storia della Formula 1, come avvenuto per Senna. Piloti che lasciano il mondo ma entrano nella storia, nell’Olimpo delle leggende.