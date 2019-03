Stasera seconda gara di qualificazioni a EURO 2020 per l’Italia. Dopo aver battuto, senza troppo convincere, la Finlandia nel match d’esordio, oggi altro impegno contro il Liechtenstein allo stadio Ennio Tardini di Parma.

Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20:30, con diretta su Rai 1. Intanto il C.T. Roberto Mancini ha ufficializzato l’11 azzurro di questa sera. In porta non ci sarà Gigio Donnarumma come nella precedente partita, bensì Salvatore Sirigu. L’unico rossonero in campo sarà Alessio Romagnoli, la scorsa partita tenuto in panchina: al suo fianco si ristabilirà la coppia della scorsa stagione nel Milan con Leonardo Bonucci. In attacco riproposto Moise Kean, stavolta con Matteo Politano e Fabio Quagliarella al centro dell’attacco. Il modulo sarà sempre lo stesso: 4-3-3.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Mancini, Bonucci, Romagnoli, Spinazzola; Sensi, Jorginho, Verratti; Politano, Quagliarella, Kean.

Allenatore: Roberto Mancini.

LIECHTENSTEIN (4-4-2): B. Büchel; Wolfinger, Kaufmann, Hofer, Göppel; Sele, Wiesler, Polverino, Kühne; Hasler, Salanovic.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

