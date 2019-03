CALCIOMERCATO MILAN – La caccia da parte del Milan e dei suoi tanti talent-scout in giro per il mondo ai talenti internazionali è sempre molto attiva.

I rossoneri vogliono puntare su una fitta rete di scopritori di talenti che abbiano modo e maniera di osservare calciatori di prospettiva per poter allo stesso tempo arricchire la rosa con elementi giovani e utili per il progetto tecnico della squadra di Rino Gattuso.

Calciomercato Milan, caccia aperta ad un talento del Chelsea

Negli ultimi giorni si parla anche di un talento molto interessante che milita nel settore giovanile del Chelsea e per il quale si sarebbero mosse diverse società internazionali. Anche il Milan appare sulle tracce di Daishawn Redan, attaccante classe 2001 che è uno dei titolarissimi nella selezione Under-23 della squadra londinese, quella che milita nella Premier League 2.

Redan è stato strappato da giovanissimo dal vivaio dell’Ajax, uno dei club europei che sforma un numero altissimo di calciatori di prospettiva, come dimostrato negli ultimi 20 anni. Redan ha già qualità e fattezze fisiche dei grandi calciatori: sa fare gol, è maturo nell’approcciare le partite e sembra attrezzatissimo con e senza palla al piede. Non a caso ha realizzato 4 reti in 5 gare di Youth League, non trovando spazio ancora in prima squadra per colpa della presenza di grandi attaccanti come Hazard, Giroud e Higuain.

Il Milan dunque è sulle tracce di Redan, nel tentativo di strapparlo ad una folta concorrenza; secondo la Bild vi sarebbero infatti diverse squadre pronte ad accaparrarsi il 17enne olandese: dal Napoli alla Roma passando per Everton, Leicester, West Ham e Borussia Moenchengladbach. Insomma bisognerà lavorare per bene per far sì che questo centravanti dal futuro assicurato possa indossare il rossonero nei prossimi anni.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

