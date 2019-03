MILAN NEWS – C’è grande attesa per la ripresa del campionato di Serie A, con il Milan che sarà ospite della Sampdoria in un match tutt’altro che semplice.

Il tecnico doriano Marco Giampaolo è intervenuto oggi in tarda mattinata in conferenza stampa, per parlare della sfida ai rossoneri e alle insidie che presenterà la gara di Marassi, con i blucerchiati ancora alla ricerca di un posto verso l’Europa che conta.

Tanti gli argomenti che per Giampaolo appaiono primari in vista del duello di domani sera alle 20,30: “Ci sono tanti punti focali in vista di questo match, a partire dalla qualità del Milan che è una squadra molto importante, insidiosa, costruita bene e con un allenatore che mi piace particolarmente per quello che sta infondendo. Dovremo essere bravi a rispondere colpo su colpo e fare la nostra partita, come fatto in Coppa Italia due mesi fa. All’epoca giocammo molto bene, ma non ci andò bene soltanto il risultato”.

Tante anche le qualità del Milan che Giampaolo ha ammesso di apprezzare: “Il Milan ha giocatori con buona gestione della palla, forti nell’uno contro uno e non specula sull’avversario. Ci solleciteranno su tutti i piani. La differenza è sempre a vantaggio della qualità rispetto alla fisicità e il Milan ne ha tanta di qualità. Fuori casa non perde da molto, ha numeri e gioca le partite con personalità. Noi ci arriviamo bene perchè l’ultima vittoria ci ha dato autostima, dobbiamo fare altrettanto sul piano della prestazione. La posta in palio è alta per entrambe“.

