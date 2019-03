NEWS MILAN – Il vice-presidente dei piccoli azionisti del Milan, l’avvocato Giuseppe La Scala, ha rilasciato un’interessante intervista a Radio Sportiva nella quale parla degli argomenti rossoneri d’attualità. Dallo stadio fino al futuro di Gennaro Gattuso.

Sulla reazione di Franck Kessie contro Lucas Biglia in occasione del derby, ma soprattutto sul rapporto tra Gennaro Gattuso e la dirigenza: “Su Kessie-Biglia, la differenza l’hanno fatta le telecamere che hanno spiacevolmente ripreso una scena spiacevole, ma non si può fare di questa vicenda una cosa centrale nel rapporto tra Gattuso e la squadra e Gattuso e la società. So che Gattuso ha piena sintonia con la squadra, con la società non lo so: con Leonardo e Maldini è stato compagno, ma il giudizio su di lui come tecnico deve essere dato sul progetto”.

In senso stretto sul futuro di Gattuso, dopo le dichiarazioni criptiche in conferenza stampa e sui progetti societari in tema allenatore: “Se il Milan pensa di investire su un tecnico che ha saputo gestire lo spogliatoio, che può dare continuità e su un processo di un certo respiro, confermare Gattuso mi sembra inevitabile. A Gattuso era stata promessa una campagna di rafforzamento invernale, ma in realtà è stata una campagna di riassestamento, perché Piatek ha preso il posto di Higuain e Paquetà ha sostituito Bonaventura, che si è infortunato gravemente. Al di là dei due anni di contratto, Gattuso aveva l’obiettivo del quarto posto: se lo raggiungerà non sarà facile liquidarlo, diversamente è possibile che la società faccia scelte diverse. Aspettarsi da Gattuso una dichiarazione che non manifestasse le sue forti tensioni interne mi sarebbe parso difficile. Si sente sotto esame e questo è scontato”.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Infine un parere sulla delicata questione stadio, che il Milan vuole costruire di comune accordo con l’Inter, abbattendo il vecchio impianto del Giuseppe Meazza San Siro: “Sono convinto che la società voglia sondare il sentimento dei tifosi su questo tema. Non si possono fare scelte di questo tipo sulla scorta di strategie di breve respiro”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it