MILAN NEWS – Tanti gli argomenti e gli appuntamenti focali per il Milan da aprile in avanti. Il tecnico Gennaro Gattuso dovrà essere bravo a trascinare la squadra verso l’obiettivo Champions e la finale di Coppa Italia.

L’allenatore rossonero, intervenuto oggi pomeriggio in conferenza stampa prima del match contro la Sampdoria, è stato interpellato anche sul suo futuro professionale. Dopo gli elogi delle scorse settimane Gattuso è stato molto criticato per le scelte tattiche del derby.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Il mister ha glissato nel rispondere sul proprio destino da allenatore, dando anche adito a dubbi sulla permanenza al Milan: “Il mio futuro lo saprete tra due mesi, non è la priorità. Non ci sto pensando, non penso ai 2 anni di contratto che restano, penso solo all’obiettivo, alla crescita della squadra. Tra due mesi dirò quello che penso su questo, per ora mi focalizzo solo sul portare il Milan dove merita”.

Gattuso non si fa affatto coinvolgere dalle tante voci riguardo una sua possibile non conferma a Milanello: “Mi faccio scivolare tutto addosso, quando finirà il campionato vi dirò quello che farò. Non sono d’accordo con voi quando dite che siamo in difficoltà e che rischiamo. Abbiamo visto di peggio, ora dobbiamo pensare a raggiungere gli obiettivi”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it