Tanti temi toccati da Gattuso nella conferenza stampa pre Sampdoria–Milan. Il tecnico, oltre al derby e alla lite Kessie-Biglia, ha parlato anche di futuro. “Fra due mesi saprete, adesso non ci penso“, ha detto l’allenatore rossonero ai giornalisti presenti. Una risposta che lascia aperta qualunque porta. Ma è chiaro che il suo futuro dipende dal raggiungimento del quarto posto. Con la qualificazione in Champions, la società non potrà fare altro che riconfermarlo. In caso di fallimento, invece, il divorzio è quasi certo. E questo Gattuso lo sa benissimo. Ecco perché ha preferito non sbilanciarsi. Saranno due mesi di fuoco.

