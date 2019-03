NEWS MILAN – La settimana prossima a Torino si giocherà Juventus-Milan, match che verrà anticipato al sabato pomeriggio. In casa bianconera dopo il problema di Cristiano Ronaldo con il Portogallo, dovranno fare i conti anche con Paulo Dybala.

Durante il riscaldamento prima di Juventus-Empoli, l’argentino ha accusato un problema muscolare ed ha lasciato anzitempo il terreno di gioco. Massimiliano Allegri e soprattutto lo staff medico, hanno deciso che il giocatore non era in grado di prender parte al match e si è accomodato direttamente in tribuna, dunque indisponibile. Dando per scontato il riposo nel corso del turno infrasettimanale di martedì, con la Juve in trasferta al Cagliari, ci sono alte probabilità che Dybala possa rimanere ai box anche sabato contro il Milan allo Stadium.

Un assenza importante per i bianconeri, soprattutto se sommata a quella possibile di Cristiano Ronaldo. Dybala sosterrà degli esami strumentali in serata o nella mattinata di domani, per capire la reale entità dell’infortunio: al momento si parla soltanto di un problema muscolare alla coscia destra. Ovviamente per la Juventus, più che la sfida con il Milan in un campionato ormai impossibile da perdere, pensa più all’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Ajax che si giocherà il prossimo 10 aprile in Olanda. Vedremo quali saranno i prossimi aggiornamenti dall’infermeria bianconera.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

