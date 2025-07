Scossone al Milan: colpo da 120 milioni

Il mercato del Milan potrebbe ancora riservare sorpresa: possibile affare da 120 milioni, tutti i dettagli

I tifosi del Milan hanno vissuto finora un’estate difficile. Una buona parte dei sostenitori rossoneri ha accolto con entusiasmo l’arrivo di Massimiliano Allegri, ma ha dovuto poi dire addio a due giocatori molto importanti. Tijjani Reijnders è stato svenduto al Manchester City per poco più di 50 milioni più bonus: con la fretta dei Citizens in vista del Mondiale per Club, si poteva fare molto meglio. Giorgio Furlani ha dovuto vendere l’olandese per questioni di bilancio perché, come al solito, RedBird punta sulla sostenibilità senza aggiungere ulteriori fondi. L’ex AZ Alkmaar ha coperto solo in parte i mancati introiti dalla Champions.

Dopo la sua cessione è arrivata anche quella di Theo Hernandez, passato in Arabia Saudita per poco più di 20 milioni. Il Milan si è così disfatto di due pilastri della squadra, e questo ha creato non poche polemiche. Inoltre, i tifosi hanno temuto anche altre uscite, come ad esempio quella di Mike Maignan, che è stato vicinissimo al Chelsea prima del Mondiale. L’affare non si è fatto, il portiere è rimasto e adesso è aggregato al gruppo, ma con un contratto ancora in scadenza fra un anno. E Leao…

Il Bayern Monaco non molla Leao, i dettagli

Come abbiamo visto a Singapore nell’amichevole contro l’Arsenal, Allegri ha messo Rafael Leao al centro del suo progetto. E con un ruolo diverso rispetto al passato. Infatti, abbiamo visto il portoghese agire da unica punta nel 5-4-1 disegnato da Allegri per questo nuovo Milan. Era l’unico senza compiti difensivi, pronto a raccogliere palloni vaganti per ripartire in corsa insieme a Loftus-Cheek e Pulisic in transizione.

Difficilmente Leao potrà fare quel ruolo a lungo perché le caratteristiche sono diverse rispetto a quelle di una prima punta, soprattutto in un calcio scheletrico e senza grandi spunti di un allenatore come Allegri. Più probabile che torni a fare l’esterno, con Gimenez o il nuovo attaccante come Vlahovic come riferimento centrale. Leao non ha ricevuto offerte finora ma qualche interessamento c’è stato. A giugno, ad esempio, si era fatto avanti il Bayern Monaco, ma la valutazione che fa il Milan del portoghese è troppo alta. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, i tedeschi non hanno ancora mollato la presa e sono sempre interessati, ma per acquistare Leao ci vogliono 120 milioni almeno. Inoltre, da via Aldo Rossi non c’è l’intenzione di privarsi del giocatore. L’alternativa a Leao è Luis Diaz del Liverpool, un giocatore di grande talento che si è tolto tante soddisfazioni coi Reds.