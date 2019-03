NEWS MILAN – Stasera sfida importante dal sapore di Europa allo stadio Marassi di Genova. Intanto nel corso del pre-partita di Sampdoria-Milan, ai microfoni del canale tematico rossonero ha parlato Cristian Zapata.

Il difensore rossonero oggi non sarà titolare, anche perché è tornato da poco dall’infortunio. Seguirà la squadra dalla panchina insieme agli altri compagni. Il colombiano conosce bene l’importante della partita di questa sera, ecco le sue parole proprio a tal proposito: “Sicuramente è una partita difficile, sappiamo come gioca la Samp in casa. Noi vogliamo fare una partita di grande livello per continuare la nostra strada. Siamo vicini al nostro obiettivo, dipende tutto da questa partita. Sono a disposizione, sono pronto e aspetto solo che la squadra abbia bisogno di me“.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Nelle ultime settimane, complice anche la pausa per le nazionali, si è fatto gran parlare di un possibile spogliatoio spaccato dopo la lite Biglia-Kessie. I media anche in questo caso hanno esagerato, anche perché la questione era già rientrata nel post-partita del derby. Zapata ha commentato così la questione: “Abbiamo visto tutti quello che è successo ma noi siamo più uniti che mai. Vogliamo dimostrarlo sul campo e oggi è una buona occasione per dimostrarlo”.

Walking around the port in Genoa 📸

Passeggiata al porto di Genova a poche ore da #SampdoriaMilan 📸 pic.twitter.com/AkHeqBgSAH — AC Milan (@acmilan) 30 marzo 2019

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it