NEWS MILAN – Ieri Sampdoria-Milan è partita con un ‘orrore’ clamoroso di Gianluigi Donnarumma, che inevitabilmente ha messo in salita la partita per la sua squadra. Un passaggio regalato all’avversario in pressing.

La reazione di Gigio nel corso della partita è stata emblematica: ha compiuto almeno tre parate decisive che hanno evitato alla squadra di subire altri gol. L’errore può starci, anche se fa malissimo vista la sconfitta. Attaccare Donnarumma sarebbe alquanto ingeneroso visto che spesso in stagione è stato il migliore in campo. Già ieri Quagliarella lo ha consolato nell’immediata occasione dell’errore, e sui social Andrea Conti ha scritto un bellissimo messaggio nei confronti del compagno: “Non ti azzardare a buttarti giù di morale perché con tutte le volte che ci hai salvato quest’anno dobbiamo solo ringraziarti! Non sarà di certo un incidente a cambiare il tuo immenso valore, così come un passo falso non cambia i nostri obiettivi! Forza Milan”.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Messaggio forte e chiaro, che inevitabilmente ci trova d’accordo. Gigio è giovanissimo e la sua crescita prevede anche degli errori: se li compiono i vari De Gea, Alisson o Courtois, figuriamoci se non può farli lui. La sfortuna è stata non essere riusciti a ribaltare una partita alla portata, anche se contro una Sampdoria ieri quasi impeccabile. Gigio saprà rialzarsi, ne siamo certi. L’obiettivo Champions League è sempre alla portata e da qui alla fine del campionato ci saranno ancora grandi partite da affrontare e utili per riscattarsi.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it