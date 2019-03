MILAN NEWS – Nel momento più importante e delicato in assoluto, riecco i fantasmi in casa Milan. Perché dopo la sconfitta nel derby, arriva un’altra brusca frenata che ora, a 9 giornate dalla fine, rischia di condizionare anche psicologicamente la squadra di Gennaro Gattuso.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Avvio choc e da record a Marassi. Come infatti sottolinea il Corriere della Sera, mai nella propria storia la squadra rossonera aveva subito un goal in così poco tempo da quando il campionato è tornato a 20 squadre. 33 secondi, è quanto basta a Gianluigi Donnarumma per realizzare un disastro tutto personale e offrire su un piatto di platino la grande occasione a Grégoire Defrel. La gara inizia sicuramente in salita assoluta, ma la differenza non la fa soltanto l’errore personale del numero 99 milanista. Inutile, infatti, aver ridisegnato un centrocampo con energie fresche: la Sampdoria è più reattiva, dinamica e aggressiva.

Un filotto interrotto. Quello che prima della stracittadina durava praticamente da gennaio, ma anche un altro che reggeva dal 2017. Due sconfitte consecutive – sottolinea il Corriere dello Sport – mancavano nell’era Gattuso da un anno e mezzo, quando il Diavolo scivolava prima col Verona e poi con l’Atalanta. Per Alessio Romagnoli e compagni, inoltre, era da 8 partite che non arrivava un tracollo in trasferta: l’ultimo lo scorso 21 ottobre, sempre nel derby.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it