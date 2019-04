MILAN NEWS – All’indomani del tracollo di Marassi, Leonardo e Paolo Maldini piombano a Milanello. Nessun processo, tuttavia. Piuttosto un blitz con i massimi propositi, per rassicurare e incoraggiare il il gruppo in vista dell momento decisivo per la Champions League.

Come riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossoneri si sono presentati al centro sportivo con le migliore delle intenzioni. Un segno evidente e confortante di fiducia e vicinanza alla squadra, un’occasione utile per parlare e confrontarsi con i giocatori e osservare anche l’intero allenamento. Nessun banco degli imputati: appena un messaggio distensivo e rassicurante in vista del rush finale. I due si sono poi intrattenuti anche con Gennaro Gattuso, e ciò che emerge con forza dal centro sportivo rossonero – si legge -, al di là poi di tutte le situazioni di contorno, è la parola compattezza.

Un confronto – sottolinea la rosea – apprezzato dall’allenatore rossonero. Chi ieri l’ha visto, infatti, racconta di un Rino con un umore sensibilmente più sereno dopo l’incontro con gli uomini di fiducia di Elliott Management Corporation. Serenità che ora il mister dovrà trasferire ai giocatori, con l’obiettivo comune di ricompattare ambiente e squadra dopo la sconfitta di Genova. All’orizzonte c’è un aprile decisivo: Juventus, il doppio confronto con la Lazio tra Serie A e Coppa Italia e il Torino. E’ il momento di tenere i nervi saldi, senza demoralizzarsi e né provare nemmeno minimamente a mollare.

