MILAN NEWS – Rivoluzione Milan stasera a San Siro contro l’Udinese: spazio al 4-3-1-2. Come infatti assicura l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Gennaro Gattuso ha deciso di ripartire dall’interpretazione tattica vista e apprezzata nella parte finale del match di Marassi.

Una doppia novità assoluta, perché Krzysztof Piątek sarà affiancato da Patrick Cutrone (debutto ufficiale in coppia dal 1′) e con Lucas Paquetá trequartista alle loro spalle. “Potremmo fare qualcosa di diverso”, aveva riferito il mister silenziosamente in vista del match. Invece c’è un ribaltone totale per ritrovare la retta via. In mediana scalerà quindi Hakan Calhanoglu sul centro sinistra, con Tiémoué Bakayoko riconfermato al centro al posto di Lucas Biglia e col ritorno di Frank Kessie dall’altra parte. In difesa nessuna novità: con Davide Calabria e Ricardo Rodriguez sugli esterni, ci saranno i soliti Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli a protezione di un Gianluigi Donnarumma a caccia del riscatto.

4-3-3 per la formazione di Davide Nicola. Juan Musso tra i pali e linea difensiva composta da Hidde ter Avest, Nicholas Opoku, Sebastian De Maio e Marvin Zeegelaar. In mediana spazio a Seko Fofana, Valon Behrami e Rolando Mandragora, con tridente composto da Ignacio Pussetto, Kevin Lasagna e Rodrigo De Paul.

Milan-Udinese, probabili formazioni

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Paquetá; Piatek, Cutrone. All. Gattuso

Udinese (4-3-3): Musso; ter Avest, Opoku, De Maio, Zeegelaar; Fofana, Behrami, Mandragora; Pussetto, Lasagna, De Paul. All. Nicola

