MILAN NEWS – Un solo punto nelle ultime tre partite per il Milan. I rossoneri, fermati sull’1-1 dall’Udinese oggi, restano fermi a 52 punti in classifica. Lazio e Atalanta possono andare a meno uno domani.

Eppure il ‘Diavolo’ era riuscito ad andare in vantaggio con la rete di Krzysztof Piatek. Durante il secondo tempo, però, da calcio d’angolo a favore, è partito il contropiede dei friulani, concluso con il gol del pareggio dal solito Keivan Lasagna. Il Milan ha provato il forcing finale, ma senza essere mai realmente pericoloso. Igor Tudor porta a casa un altro punto importante dopo i tre di domenica contro il Genoa.

Un altro passo falso quindi per la squadra di Gennaro Gattuso. La Lazio domani giocherà fuori casa contro la Spal: ha anche una partita da recuperare, quindi è potenzialmente a più due dai rossoneri. Impegno soft anche per l’Atalanta in casa contro il Bologna. Che, seppur in buona forma, resta un avversario abbordabile. E poi c’è la Roma, che anche può approfittarne per accorciare. Ma dovrà vincere all’Olimpico contro la Fiorentina.

C’è anche l’Inter in questa lunga lista di interessate al risultato del Milan. La squadra di Luciano Spalletti domani giocherà al ‘Luigi Ferraris’ contro il Genoa: in caso di vittoria, i nerazzurri allungherebbero sui rossoneri.

Redazione MilanLive.it

