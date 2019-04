CALCIOMERCATO MILAN – La prossima campagna acquisti rossonera sarà inevitabilmente condizionata dalla qualificazione o meno in Champions League. I ricchi premi UEFA sono determinanti per il mercato, oltre che per il bilancio del club.

Il Milan ha bisogno di arrivare almeno al quarto posto della classifica per sviluppare meglio il proprio progetto di risalita ai vertici. Fallire nuovamente l’accesso alla Champions rallenterebbe e complicherebbe i piani. La squadra di Gennaro Gattuso vive un momento difficile e deve trovare la forza di reagire. Purtroppo le prossime sfide di campionato sono contro Juventus e Lazio, avversari molto difficili da affrontare.

Calciomercato Milan, derby con l’Inter per Pedro?

In Inghilterra il Daily Express rivela che nella prossima sessione estiva del calciomercato potrebbe esserci un derby tra Milan e Inter per Pedro. Il 31enne esterno offensivo potrebbe lasciare il Chelsea, visto che il suo contratto scade a giugno 2020 e lo spagnolo sembra tentato dal mettersi alla prova in un’altra realtà.

Leonardo è un grande estimatore dell’ex giocatore del Barcellona, però anche i cugini nerazzurri stanno pensando a lui. Tuttavia, trattare con i Blues sarà complicato. Infatti, il Chelsea è stato punito con un blocco del mercato in entrata dalla FIFA e dunque non può lasciar partire giocatori a cuor leggero. Oltre a Pedro, anche Eden Hazard e Willian sono oggetto di indiscrezioni di calciomercato. Entrambi sono nel mirino del Real Madrid.

Bisogna anche dire che il Milan ha già dichiarato di puntare soprattutto sui giovani, quindi un 31enne come lo spagnolo potrebbe non essere un profilo ideale. Ma Paolo Maldini in una conferenza stampa di inizio anno ha anche specificato che non è affatto escluso l’arrivo di elementi maturi in squadra. Ovviamente tutto dipende dalle condizioni economiche delle operazioni. Non è un mistero che Leonardo abbia fatto sondaggi per Zlatan Ibrahimovic e Cesc Fabregas, due che non sono certo ragazzini. Pedro per qualità ed esperienza farebbe comodo al Milan, però oggi è veramente complicato parlare di una trattativa per lui. Sia a causa del blocco del mercato del Chelsea che per le incertezze sul futuro del club rossonero, le cui prospettive cambiano in base alla qualificazione o meno in Champions League.

