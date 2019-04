NEWS MILAN – Non sono indiscrezioni incoraggianti quelle che arrivano da Milanello sugli infortunati. ‘Sky Sport’ ha fatto il punto della situazione con le ultime dall’infermeria in vista di Juventus–Milan, big match di sabato.

Iniziamo da Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero ha riportato uno stiramento alla coscia destra: ha ancora dolore e fra stasera e domani farà gli esami per capire l’entità dell’infortunio. Quasi sicuramente salterà la super sfida dell’Allianz Stadium. Proverà a rientrare per Milan-Lazio, partita cruciale per la stagione rossonera. Ma non sarà semplice. Più grave, per adesso, il bilancio su Lucas Paquetà: il brasiliano ha riportato una forte distorsione alla caviglia e oggi pomeriggio farà gli esami. La sensazione è che rimarrà fuori dai campi per qualche settimana.

Salterà Juventus-Milan anche Andrea Conti, non convocato per l’Udinese. Come Gigio, proverà a recuperare per la sfida contro la Lazio del prossimo 13 aprile. Per la Juventus recupera invece Jesus Suso, alle prese con una botta al piede: si è allenato regolarmente ed è a disposizione di Gattuso. Infine Franck Kesise: oggi ha svolto lavoro personalizzato e sta lavorando per recuperare in vista del match di sabato. In ogni caso, fra qualche giorno si potrà avere un quadro ancora più chiaro sulla questione infortunati.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it