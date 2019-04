NEWS MILAN – Gennaro Gattuso per Milan-Udinese aveva deciso di rispolverare un modulo con due attaccanti, il 4-3-1-2. La formula col doppio centravanti non era mai stata utilizzata dal primo minuto in questo 2019. Il motivo? Le caratteristiche delle due punte a disposizione.

Infatti, Patrick Cutrone e Krzysztof Piatek sono abbastanza simili, pertanto il mister finora ha preferito giocare con uno solo di loro. Martedì ha voluto cambiare e bisogna dire che la coppia non è andata male. I due si sono cercati più volte e il gol del polacco viene proprio da un cross preciso del compagno. Il tandem ha funzionato nel complesso, tenendo pure conto che si trattava di una prima volta.

Verso Juventus-Milan: ancora Piatek e Cutrone in attacco?

La Gazzetta dello Sport nella propria analisi odierna scrive che Piatek e Cutrone possono coesistere. Vista la scarsa efficacia degli esterni offensivi nel 4-3-3, l’idea di dare maggiore peso all’attacco può essere positiva. Le statistiche di Milan-Udinese dicono: tre passaggi andati a buon fine da Patrick a Kris e nessuno sulla strada inversa, ma i tentativi dell’ex Genoa ci sono stati.

I due, oltre a cercarsi, hanno saputo dividersi abbastanza bene il fronte offensivo evitando il rischio di pestarsi i piedi. Cutrone ha spaziato maggiormente sulle fasce, mentre Piatek ha agito più centralmente. Il numero 63 rossonero ha svolto un po’ di lavoro sporco, tra pressing e sponde. Invece il polacco ha cercato di far valere la propria presenza in area di rigore. Ora bisognerà vedere se Gattuso confermerà i due nel big match Juventus-Milan di sabato a Torino. Il mister deve far fronte ad alcune assenze e giocatori non al 100% della condizione fisica, pertanto dovrà valutare bene le proprie scelte a livello di modulo e di uomini.

