MILAN NEWS – Dopo un primo anno alle dipendenze di Gigi Buffon, il polacco Wojciech Szczesny si è preso di diritto la titolarità tra i pali della Juventus, diventando uno dei portieri più importanti del campionato.

Il numero uno juventino è dunque un calciatore stimatissimo da Massimiliano Allegri e, nonostante la concorrenza di Matteo Perin, è sempre la prima scelta per la porta bianconera. Oggi Szczesny è stato intervistato da Sky Sport in vista della sfida al Milan, che si giocherà sabato all’Allianz Stadium alle ore 18.

L’ex portiere di Arsenal e Roma ha ammesso che il match in questione poterà come al solito una serie di insidie, vista l’importanza storica delle due rivali: “Juventus-Milan è sempre Juventus-Milan. È una grande sfida e prima della Champions è sempre meglio vincere. È una gara importante per noi, per avvicinarci anche allo Scudetto. Non vediamo l’ora di giocare e spero di fare un’altra grande partita”.

Szczesny ha poi svelato un retroscena riguardante la partita d’andata, vinta 2-0 dai suoi anche grazie al rigore parato a Gonzalo Higuain nel secondo tempo: “Ronaldo aveva già giocato al Real Madrid insieme a Higuain e mi ha dato qualche consiglio su come parare il rigore, magari non sapendo che io ho giocato un anno alla Juve insieme al Pipita. Mi aveva consigliato di andare giù molto presto, perché Gonzalo è uno che non guarda mai il portiere, cosa che è vera. E alla fine io ho parato il rigore”. CR7 dunque decisivo anche quando non fa gol.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

