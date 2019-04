MILAN NEWS – Continua a tenere banco nella città di Milano la questione relativa allo stadio di San Siro, storico impianto che però a breve potrebbe essere rivoluzionato o addirittura demolito.

Milan e Inter infatti hanno espresso all’unisono il bisogno di avere uno stadio all’altezza degli standard europei, un impianto calcistico agibile e fruibile sette giorni su sette e durante tutto l’anno, oltre a delle disposizioni di ammodernamento che il San Siro attuale non consente. Le ipotesi sono tre: abbattere il ‘Meazza’ e ricostruire un impianto da zero, abbandonarlo e costruire uno stadio altrove oppure ristrutturarlo fino in fondo investendo su un progetto architettonico moderno ma conservativo.

Su tale situazione si è esposto oggi anche Giovanni Malagò, presidente del CONI, visto che la città di Milano verrà candidata per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. Il numero uno dello sport italiano, come riportato dall’Ansa, è sembrato non dare troppo peso a ciò che il Comune e i due club cittadini dovrebbero deliberare riguardo allo stadio del futuro.

Questo il commento ‘neutrale’ di Malagò: “Sia che rimanga San Siro, sia che se ne faccia uno nuovo, sia che si faccia una ristrutturazione adeguata, tutte e tre le soluzioni sono per loro assolutamente perfette. Il problema non si pone. Per noi, non solo non è un problema, qualunque soluzione esca fuori per noi va benissimo e va altrettanto bene al Cio. E’ un tema che riguarda Milan, Inter e Comune di Milano. Sulle tempistiche è un discorso di buonsenso”.



Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

