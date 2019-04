CALCIOMERCATO MILAN – Continua la corsa del Milan ai giovani talenti internazionali, una sorta di strategia voluta fortemente dall’attuale proprietà.

Il capo degli osservatori Geoffrey Moncada, arrivato dal Monaco qualche mese fa come innesto del settore dirigenziale, ha deciso di puntare su calciatori molto giovani e talentuosi, che possano garantire un futuro importante al club. Del suo stesso avviso è il direttore dell’area tecnica Leonardo, che si occupa principalmente di calciatori provenienti dal Brasile.

Calciomercato Milan, Leonardo parte per il Brasile per sbloccare Everton

Il dirigente brasiliano, secondo quanto riporta la stampa locale ed in particolare i giornalisti di Fox Sports Brasil, sarebbe da poco partito in direzione Sud America con una missione ben precisa: bloccare il cartellino di Everton, attaccante esterno di proprietà Gremio che dovrebbe diventare un nuovo rinforzo offensivo del Milan per la prossima stagione.

Il classe ’96, seguito anche da diversi club italiani ed europei, piace da tempo al Milan e Leonardo è dunque subito volato cercando di fare come per l’operazione Lucas Paquetà, ovvero anticipare la concorrenza altrui e mettere le mani su Everton. Il d.t. rossonero tratterà soprattutto sul cartellino del calciatore 23enne, che ha un clausola rescissoria da 80 milioni di euro ma il Milan ovviamente intende abbassare in maniera sostanziale tale cifra. Everton in passato è stato seguito da vicino dal Manchester United e dal Manchester City che possono anche tornare in auge, ecco perché Leonardo spera di chiudere l’operazione il prima possibile e definire la sua missione brasiliana con un risultato positivo. Possibile che la sua permanenza sudamericana si prolunghi anche la prossima settimana.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

