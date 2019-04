MILAN NEWS – C’è grande attesa per il big match di domani all’Allianz Stadium, con il Milan che cercherà l’impresa in casa della forte Juventus.

Servirà una prova perfetta per i rossoneri in trasferta, anche se potrebbero essere agevolati dal calendario imminente della squadra di Massimiliano Allegri, che mercoledì prossimo sarà attesa ad Amsterdam dal match d’andata di Champions League contro l’Ajax. Ecco perché la Juve potrebbe presentarsi domani sera con un bel po’ di turnover dal 1′ minuto.

Secondo Sportmediaset la Juventus potrebbe far riposare in particolar modo due titolarissimi bianconeri: il capitano Giorgio Chiellini dovrebbe lasciare spazio a Daniele Rugani al centro della difesa, mentre Miralem Pjanic potrebbe essere sostituito da Rodrigo Bentancur.

Altri possibili ballottaggi? Alex Sandro e Spinazzola si giocano il posto da titolare come esterno sinistro di difesa, mentre dubbi ancora sull’utilizzo di Paulo Dybala al centro dell’attacco. Possibile che venga invece confermato Moise Kean accanto al rientrante Mandzukic. Insomma un Juve sperimentale ma che, come confermato a Cagliari martedì, venderà cara la pelle per cercare di archiviare immediatamente la corsa scudetto.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

